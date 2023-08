Une star de l’OM refuse d’imiter Neymar

Axel Cornic

On ne compte plus les tars du football européen qui ont décidé de rejoindre l’Arabie Saoudite la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo a ouvert le bal l’hiver dernier, bientôt suivi par plusieurs grands noms et le dernier n’est autre que Neymar, qui a décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour poursuivre sa carrière à Al Hilal.

C’est la fuite des talents ! Un énorme phénomène s’est enclenché depuis quelques mois, puisque des stars du football européen ont décidé de quitter le très haut niveau pour se lancer dans l’aventure de la Saudi Pro League. Et souvent, ce ne sont pas des joueurs en fin de carrière...

Neymar, la dernière prise XXL de l’Arabie Saoudite

L’exemple parfait est Neymar, qui à 31 ans pouvait encore jouer quelques saisons en Europe et tenter de décrocher une nouvelle Ligue des Champions. Poussé vers la sortie, il devrait toucher pas moins de 150M€ par an du côté de Al Hilal, soit cinq fois plus que ce qu’il gagnait au PSG.

« Cela fait bien longtemps que l’argent n’est plus une priorité pour moi »

Dimitri Payet aurait lui aussi pu opter pour l’Arabie Saoudite, mais il a finalement surpris tout le monde en choisissant le Brésil. « Les gens qui me connaissent maintenant savent que cela fait bien longtemps que l’argent n’est plus une priorité pour moi » a confié l’ancien de l’OM, interrogé par RMC sur son choix de s’engager pour Vasco de Gama plutôt que pour un club saoudien.

« C’est le choix du foot et pas de l’argent »