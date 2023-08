Mercato : Il s’annonce à l’OM pour cette saison !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les spéculations dont il a récemment fait l’objet avec notamment de l’intérêt à son égard en Italie, Jordan Veretout a mis les choses au clair sur son avenir. Le milieu de terrain de l’OM, qui a encore deux ans de contrat, ne quittera pas le club phocéen d’ici la fin du mercato estival.

C’est un fait, l’OM connaît un mercato estival agité et notamment dans le sens des arrivées, puisqu’il a raflé les signatures de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye cet été. Le club phocéen souhaite également dégraisser une partie de son effectif, et en plus de Ruslan Malinovskyi, un autre milieu de terrain de l’OM fait l’objet de certains rumeurs, puisque Jordan Veretout aurait la cote en Italie. Mais qu’en est-il dans l’esprit du joueur de 30 ans ?

« Pas question de mercato »

Interrogé lundi en conférence de presse, Jordan Veretout a mis les choses au clair et assure qu’il ne quittera pas l’OM cet été malgré les spéculations à son sujet : « Je suis très content d'être à l'OM, le plus grand club français, je suis très heureux. Pour moi, il n'est pas question du mercato. Tous les joueurs présents sont concernés. On est tous unis, tous ensemble, ça va être dur, mais on va le faire, il faut croire en nous », indique l’ancien joueur de l’ASSE, sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OM.

