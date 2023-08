Mercato - OM : Il refuse son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM a lancé son opération dégraissage avec le récent départ de Cengiz Under vers Fenerbahçe, il n'est pas impossible qu'un départ au milieu de terrain soit envisagé d'ici la fin du mercato. Dans cette optique, c'est le nom de Mattéo Guendouzi qui revient avec insistance. Néanmoins, un départ de Jordan Veretout est également annoncé. Mais ce dernier annonce qu'il ne quittera pas l'OM.

D'ici la fin du mercato, l'OM compte bien accélérer son opération dégraissage. Dans cette optique, Cengiz Under s'est engagé pour environ 15M€ à Fenerbahçe et le départ de Ruslan Malinovskyi est toujours à l'étude. Cependant, avec l'embouteillage au milieu de terrain créé par l'arrivée de Geoffrey Kondogbia ainsi que le changement de système voulu par Marcelino, des départs dans l'entrejeu pourrait intervenir. Et alors que la situation de Mattéo Guendouzi fait grandement parler, la presse italienne fait état ce lundi d'un intérêt de l'AC Milan pour Jordan Veretout.

Mercato : Un départ surprise ? Il interpelle l’OM ! https://t.co/RnTCm9QXIg pic.twitter.com/igmMQVahgE — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Veretout ne veut pas entendre parler d'un transfert

Et cela tombe bien puisque le milieu de terrain français s'est présenté en conférence afin d'évoquer son avenir : « Je suis très content d'être à l'OM, le plus grand club français, je suis très heureux. Pour moi, il n'est pas question du mercato. Tous les joueurs présents sont concernés. On est tous unis, tous ensemble, ça va être dur, mais on va le faire, il faut croire en nous ». Le message est clair. Jordan Veretout se concentre sur le barrage retour de Ligue des champions contre le Panathinaïkos.

«Pour moi, il n'est pas question du mercato»