Une offre de transfert arrive, l'OM prend un coup de pression

Après s'être très bien renforcé, l'OM doit désormais dégraisser son effectif dans l'optique de renflouer ses caisses. Ainsi, Cengiz Under a rejoint Fenerbahçe pour environ 15M€, mais Pablo Longoria travaille sur d'autres dossiers. Dans cette optique, la vente de Ruslan Malinovskyi semble bien être l'un des dossiers chauds du moment. Mais le Torino perd patience.

Comme à son habitude, Pablo Longoria a démontré qu'il était capable de renforcer de façon importante un effectif. En revanche, le président de l'OM doit également prouvé qu'il sait vendre, ce qui ne semble pas être sa spécialité. Et pourtant, il va falloir accélérer. Après Arkadiusz Milik, Luis Suarez et Cengiz Under, c'est Ruslan Malinovskyi qui est concerné par un départ.

Le Torino prépare une ultime offre pour Malinovskyi

Arrivé il y a seulement six mois, l'international ukrainien, dont l'option d'achat a été levée au début de l'été, n'entre pas dans les plans de Marcelino. Le Torino a ainsi manifesté son intérêt mais se heurte aux exigences de l'OM. Selon les informations de Foot Mercato , le club de Serie A va transmettre une dernière offre et si elle est refusée, ce dossier sera clos.

Plusieurs options déjà prêtes en cas d'échec

Foot Mercato ajoute ainsi que le Torino a avancé sur d'autres pistes à l'image du transfert de Musa Barrow (Bologne), qui serait très avancé. Dennis Praet, Aleksey Miranchuk et Walid Cheddira sont également ciblé en cas d'échec des discussions avec l'OM pour Ruslan Malinovskyi.