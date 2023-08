L’OM annonce la couleur pour la suite du mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sorti de la Ligue des Champions par le Panathinaïkos mardi soir, l’OM doit-il s’attendre à subir un impact financier pour la suite de son mercato estival, alors que plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ ? Pablo Longoria a tenu à afficher un discours rassurant à ce sujet.

L’OM est déjà dans le dur en ce début de saison ! Le club phocéen misait forcément sur une qualification pour les phases de poules de la Ligue des Champions, mais au terme d’un scénario à suspens, la formation de Marcelino a finalement été éliminée aux tirs au but mardi soir par le Panathinaïkos au stade du 3e tour préliminaire de la C1, et devra donc se contenter de l’Europa League cette saison.

Une star recale l'OM, il annonce une catastrophe https://t.co/SaVNkCP0s8 pic.twitter.com/P2zd7sypN1 — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

Pas le même budget

Une sortie de route qui fait tâche dès le début de la saison pour l’OM, mais qui devrait également avoir un impact sur son budget étant donné qu’une qualification en Ligue des Champions rapporte bien plus que celle en Europa League. De plus, le mercato estival du club phocéen semble encore loin d’être bouclé, autant dans le sens des arrivées (Wilson Isidor est courtisé) que celui des départs (Ruslan Malinovskyi et Mattéo Guendouzi pourraient être vendus).

« On avait prévu les différents scénarios »