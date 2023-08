OM : Ça s'affole pour le mercato de Guendouzi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mattéo Guendouzi est l'un des joueurs marseillais les plus convoités lors de ce mercato. Très apprécié en Angleterre, le milieu de terrain de l'OM aurait, dernièrement, été sollicité par Galatasaray, mais aussi la Lazio Rome. En quête de renforts dans l'entrejeu, la formation italienne pourrait passer à l'action dans les prochains jours.

Entré en jeu face au Panathinaïkós ce mardi soir, Mattéo Guendouzi pourrait ne pas terminer la saison avec l'OM. Le milieu de terrain pourrait ne pas être retenu en cas d'offre satisfaisante. Dans ce dossier, Pablo Longoria espérerait récupérer une somme comprise entre 20 et 25M€.

Galatasaray se positionne

Annoncé dans le viseur de West Ham et d'Aston Villa, Guendouzi aurait été sondé par Galatasaray selon les informations du journaliste Sami Yen Haber. Mais la première proposition pourrait bien venir de la Lazio Rome à en croire Alfredo Pedulla.

La Lazio va passer à l'action