Un transfert de l’OM débloqué par une vieille connaissance du PSG ?

Force est de constater de par son impact et son importance dans les fondations du projet QSI que Thiago Motta est un nom qui compte dans l’histoire du PSG qu’il a connu en tant que joueur entre 2012 et 2018. Et alors qu’il a été annoncé comme éventuel nouveau coach du PSG, l’entraîneur de Bologne pourrait faire les affaires du rival historique qu’est l’OM.

Thiago Motta est un nom qu’on ne présente plus du côté du Paris Saint-Germain. Pilier du projet QSI de par son apport entre 2012 et 2018, Motta aurait pu être le successeur de Christophe Galtier sur le banc de touche du PSG. Mais au final, le Paris Saint-Germain a offert les rênes de l’effectif à Luis Enrique, un profil qui a prouvé au plus haut niveau.

Passé par le PSG, Motta va faire un cadeau à l’OM

Malgré les intérêts de l’Inter et du PSG entre autres, Thiago Motta est finalement resté à Bologne où il fait un travail remarqué par les écuries européennes. Engagé au sein du club transalpin jusqu’en juin 2024, Motta pourrait faire une fleur à son ancien rival de son époque parisienne : l’OM, dans le cadre du dossier Ruslan Malinovskyi.

Thiago Motta dit oui à Ruslan Malinovskyi