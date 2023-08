Premier malaise inattendu à l’OM ?

Arnaud De Kanel

Alors que l'OM reçoit le Panathinaïkos ce mardi soir, on ne sait pas encore qui portera le brassard de capitaine. Si Samuel Gigot semble avoir les faveurs de Marcelino, le coach espagnol assure pourtant que la décision ne lui revient pas à lui mais bien aux joueurs. A force, cela pourrait créer un malaise dans le vestiaire marseillais.

Pour encore croire à la Ligue des champions, l'OM doit se défaire du Panathinaïkos ce mardi au Vélodrome. Mais pour l'heure, nul ne sait qui aura la lourde tâche de porter le brassard dans ce match à l'importance capitale. Depuis le début de la saison, Samuel Gigot s'en est emparé mais la situation n'est pas aussi claire que cela.

Gigot reconnait une hiérarchie

Promu au rang de capitaine en préparation et lors de la rencontre aller face au Panathinaïkos, Samuel Gigot savoure. Malgré tout, il reconnait que Valentin Rongier et Mattéo Guendouzi sont devant lui dans la hiérarchie. « On connaît nos deux capitaines : Valentin Rongier et Mattéo Guendouzi. Lors du dernier match, ils n’étaient pas là. C’était une fierté. Le plus important est de rester le même et donner le maximum sur le terrain, s’il faut prendre des responsabilités, je les prends », confiait l'Avignonnais. Son coach lui, avoue ne prendre aucune décision sur ce sujet et laisse ses joueurs le faire à sa place.

«Il est choisi selon les prestations»