L’entraîneur de l’OM laisse planer un doute sur le mercato

A la veille de la réception du Panathinaïkos au Vélodrome, Marcelino et Jordan Veretout se sont présentés en conférence de presse. Et lorsqu'il a été interrogé sur les potentielles arrivées de nouvelles recrues en cas de qualification en Ligue des champions, l'entraineur espagnol a préféré botter en touche.

L'OM est sous pression. Malgré une courte victoire face à Reims samedi, les Olympiens n'auront pas d'autres choix que de l'emporter mardi face au Panathinaïkos. Les hommes de Marcelino se sont inclinés 1 but à 0 la semaine passée à Athènes après un match très décevant. Ils se doivent d'éliminer les Grecs sinon ils pourront dire adieu à la Ligue des champions, mais pas que. En cas d'élimination, l'OM aura bien du mal à attirer de nouveaux joueurs sur ce mercato. Mais pour Marcelino, pas question de parler du recrutement. Le coach olympien laisse ça à ses dirigeants.

«C'est une question pour les dirigeants»

« Aujourd'hui, je n'ai pas la tête au mercato, j'entre dans la rencontre de demain. C'est une question pour les dirigeants, estimer les possibilités de recrues en fonction de la participation en UCL, c'est leur rôle », a confié le coach de l'OM en conférence de presse. Place au terrain donc pour Marcelino.

«Mettre en place les ingrédients pour avoir ce que l'on veut tous : la victoire»