Mercato : Face au PSG et RC Lens, l'OM abandonne

Malgré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, l'OM serait toujours à l'affût sur le mercato pour renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, la piste menant à Elye Wahi a régulièrement circulé ces dernières semaines. Mais le club phocéen ne serait finalement pas dans le coup pour l'attaquant de Montpellier, ni pour Luis Sinisterra.

Déjà très actif, l'OM a profité du mercato pour densifier son secteur offensif qui a vu partir Alexis Sanchez. Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ont ainsi débarqué à Marseille cet été, mais alors que Cengiz Under est parti et que Ruslan Malinovskyi devrait suivre, le club phocéen chercherait toujours un joueur offensif.

L'OM ne s'intéresse pas à Wahi

Et ces dernières semaines, un nom revenait avec insistance à savoir celui d'Elye Wahi. Cependant, selon les informations de Foot Marseille , l'OM ne serait absolument pas dans le coup pour le transfert de l'attaquant de Montpellier, ni pour celui de Luis Sinisterra.

Le PSG et le RC Lens sont dans le coup

Il faut dire que la concurrence est rude pour Elye Wahi, convoité par Chelsea et le PSG, mais également par le RC Lens qui cherche toujours à remplacer Loïs Openda. L'OM ne va donc pas se mesurer aux deux clubs qui l'ont devancé en Ligue 1 la saison dernière, mais devrait tout de même accélérer pour Wilson Isidor.