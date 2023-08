L’OM lâche 32M€, l'entraîneur valide

Arnaud De Kanel

L'OM a cassé sa tirelire sur le gong cet hiver afin de s'offrir les services de Vitinha. Samedi, face au Stade de Reims de Will Still, l'attaquant portugais a débloqué son compteur pour cette nouvelle saison. Marcelino est très satisfait du match de son sauveur.

Vitinha a lancé sa saison de la meilleure des manières. Après six premiers mois plus que compliqués où il était tombé en dépression, l'ancien joueur du SC Braga, recruté pour 32M€ cet hiver, a inscrit le but de la victoire face à Reims samedi. Il vient donc éteindre le début d'incendie qui couvait à l'OM suite à la défaite face au Panathinaïkos pour le plus grand bonheur de Marcelino.

Transferts : Un mensonge révélé pour le mercato de l'OM ? https://t.co/TwS5dQKtEO pic.twitter.com/39mwkHMzue — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Vitinha sauve l'OM

La recrue la plus chère de l'histoire de l'OM est plus déterminée que jamais. Preuve de son souhait de bien faire, Vitinha a livré son ressenti sur le match en Français. « Très content, j’ai travaillé tous les jours pour ça et l’équipe aussi. C’est bien, les supporters étaient avec nous. C’était un match difficile, il fallait bien travailler et après le but, c’était tout bon », a-t-il lâché pour Prime Vidéo . Marcelino salue sa bonne performance.

«Il va encore progresser, j’en suis persuadé»