L'OM triomphe, l'entraîneur dévoile un problème

Benjamin Labrousse

Ce samedi, l’OM a réussi à s’imposer face à Reims au Vélodrome dans le cadre de la première journée de Ligue 1 (2-1). Rapidement mené au score, les hommes de Marcelino ont montré du caractère afin de s’imposer en fin de rencontre grâce à Vitinha. En revanche, l’entraîneur espagnol n’a pas apprécié certains aspects du match des siens.

L’OM réussit son entrée en lice en Ligue 1. Après un mercato estival de folie et un premier match très décevant face au Panathinaikos mercredi dernier (défaite 1-0 en Grèce), le club phocéen s’est imposé à domicile face à Reims. Si cette rencontre permet aux Marseillais de lancer leur saison sur les chapeaux de roues, cette dernière était également l’occasion de voir l’entraîneur Marcelino faire ses premiers ajustements.

Un mensonge lâché en direct pour ce transfert à l'OM ? https://t.co/CkJUEfVqUj pic.twitter.com/AJtovk4dSO — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Certains joueurs ont marqué des points aux yeux de Marcelino

Auteur du but égalisateur à la 23ème minute, Azzedine Ounahi était positionné sur le côté droit d’un dispositif en 4-4-2. Mais Marcelino décidait également de donner sa chance au Portugais Vitinha ce samedi après-midi. Après 6 premiers mois très compliqués à l’OM, l’attaquant de 23 ans s’est distingué par une très belle performance. Buteur à la 72ème minute, Vitinha a sans doute marqué des points aux yeux de Marcelino ce samedi. De bon augure pour la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen (32M€).

«On doit s’améliorer défensivement»