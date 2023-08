Le plan du PSG est dévoilé, voilà le mercato idéal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif depuis l'ouverture du mercato, le PSG n'en a toutefois pas terminé avec son recrutement. Lancé dans une phase importante de dégraissage, le club de la capitale n'a jamais aussi bien vendu, ce qui va lui permettre d'avoir des liquidités pour continuer à se renforcer. Et cela bien puisque Luis Campos est encore très ambitieux sur le marché des transferts.

Comme attendu, le PSG ne chôme pas sur le mercato. Et pour cause, le club de la capitale a déjà attiré 10 joueurs dont Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos ou encore Ousmane Dembélé, la dernière recrue en date. Mais probablement pas la dernière. Il faut dire qu'une fois n'est pas coutume, le PSG a réussi à dégraisser son effectif par le biais des très belles ventes. A l'image de celle de Neymar qui a rejoint Al-Hilal pour près de 90M€, ou encore Abdou Diallo qui s'est engagé au Qatar pour environ 15M€, un montant similaire à celui perçu pour la vente d'El Chadaille Bitshiabu à Leipzig. Et grâce à cela, le club parisien peut continuer son recrutement.

Le PSG veut encore deux attaquants

Et cela tombe bien car le PSG est encore gourmand pour son mercato. Selon les informations du journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, divulguées lors d'un live sur Instagram, Luis Campos compte toujours attirer deux nouveaux attaquants, malgré le retour de Kylian Mbappé. Les noms sont connus puisqu'il s'agit de Randal Kolo Muani ainsi que de Bradley Barcola dont le profil d'ailier plaît grandement à Luis Enrique.

Dans l'idéal, deux milieux de terrain sont attendus, mais...

Mais ce n'est pas tout. En effet, avec le départ de Neymar, et l'incertitude qui règne autour de Marco Verratti, le PSG espère recruter un milieu de terrain créateur, ce qui a cruellement manqué contre Lorient. Et alors que que le club parisien continue son dégraissage dans ce secteur de jeu avec les départ de Leandro Paredes et Renato Sanches qui ont tous les deux rejoints l'AS Roma, un milieu de terrain un peu plus athlétique capable de se projeter est également souhaité. Un profil qui correspond à celui d'Ibrahima Sangaré qui joue au PSV Eindhoven. Néanmoins, Fabrice Hawkins assure qu'il sera très difficile de recruter les quatre joueurs attendus, surtout si Marco Verratti restait à Paris. Ce qui n'est pas la tendance, comme révélé par le10sport.com.