PSG : Ça bloque pour le transfert d’un phénomène

Pierrick Levallet

Suite au départ de Neymar, le PSG va devoir continuer à se renforcer en attaque. Le club de la capitale aurait donc activé plusieurs pistes, dont une menant à Ansu Fati. Le crack de 20 ans ne serait plus vraiment désiré au FC Barcelone. Mais malgré tout, l'international espagnol bloque son transfert, ce dernier était déterminé à s'imposer en Catalogne.

Après Ousmane Dembélé, le PSG a encore prévu quelques arrivées dans le secteur offensif. La direction parisienne suit quelques pistes sur le marché des transferts. Et parmi elles, on retrouverait un autre joueur du FC Barcelone avec Ansu Fati. Considéré par certains comme l’héritier de Lionel Messi puisqu’il a repris son numéro 10, l’international espagnol n’y arrive plus en Catalogne.

Direction le PSG pour Ansu Fati ?

En effet, Ansu Fati enchaîne les blessures et les performances plutôt mitigées lorsqu’il est disponible. De ce fait, Xavi ne compterait plus vraiment sur lui et le FC Barcelone aimerait s’en séparer afin de renflouer ses caisses. Le PSG pourrait donc en profiter. Mais le dossier serait bloqué par la volonté du crack.

Il bloque son transfert du FC Barcelone