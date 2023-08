Le clan Mbappé dénonce une fake news du PSG

Pierrick Levallet

Pendant plusieurs semaines, le PSG et Kylian Mbappé se sont livrés une véritable guerre. Mais il semblerait que les tensions entre les deux parties soient redescendues ces derniers jours. La star de 24 ans a été réintégré au reste du groupe. Et au PSG, on explique que l'international français aurait ouvert la porte à une prolongation, chose que le clan Mbappé n'a pas confirmé.

Le feuilleton continue entre Kylian Mbappé et le PSG. Pendant plusieurs semaines, les deux parties étaient en guerre. Alors que le champion du monde refusait de prolonger et était déterminé à aller au bout de son contrat, le club de la capitale faisait tout son possible pour le pousser vers la sortie afin d’éviter un départ libre en juin 2024.

PSG : Mbappé refuse un transfert historique, la raison est dévoilée https://t.co/HJfQAUDeDo pic.twitter.com/LHlDWq50Ug — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

Mbappé ouvert à une prolongation au PSG ?

Pour cela, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas hésité à le mettre à l’écart. Mais depuis ce dimanche, Kylian Mbappé a retrouvé ses coéquipiers et a été réintégré au reste du groupe. Certaines rumeurs ont évoqué l’hypothèse que le capitaine des Bleus était désormais ouvert à une prolongation. Le PSG avait d’ailleurs laissé entendre cela en interne.

Son entourage ne confirme rien