PSG : Mbappé s'amuse avec le Real Madrid, il hallucine

Après de longues semaines de bataille, Kylian Mbappé et le PSG semblent avoir enfin trouvé un terrain d'entente pour se reparler sainement. A tel point que l'attaquant français a été réintégré au groupe de Luis Enrique après s'être entraîné dans le loft depuis la reprise de l'entraînement. Mais du côté du Real Madrid, on aurait un peu l'impression que le crack de Bondy joue avec le club merengue. Et cela ne passe pas.

Le Real Madrid va-t-il encore raté la signature de Kylian Mbappé ? C'est la question que tout le monde se pose après la décision du PSG de réintégré son attaquant vedette. Les dernières rumeurs font état d'un rapprochement entre les deux parties, au point qu'une prolongation de contrat soit désormais envisagée. Une position qui doit agacer le club madrilène comme l'explique Rodrigo Fáez.

PSG : Le feuilleton Mbappé réglé en quelques minutes ? https://t.co/ZxySanDmAp pic.twitter.com/t9tgTCTqIB — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

«Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé ce week-end»

« Tous les médias se sont fait l'écho que Mbappé ne voulait pas renouveler avec le PSG. Il a lui-même envoyé une lettre au PSG pour dire qu'il ne voulait pas prolonger son contrat. Cela change beaucoup le signe de la façon dont les choses se passaient après qu'il soit ouvert à la prolongation. Il a donné la priorité au Real Madrid et n'a pas voulu renouveler son contrat avec le PSG, mais je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé ce week-end », assure le journaliste d' ESPN sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.

«Mbappé a joué avec le Real Madrid tout l'été»