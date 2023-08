Mercato : Un départ surprise au PSG pour rejoindre Neymar ?

Thomas Bourseau

Neymar n’est officiellement plus un joueur du PSG après l’annonce de son transfert à Al-Hilal mardi. Le club parisien a donc empoché, hors bonus, 80M€ grâce à cette vente et pourrait compter sur Al-Hilal pour un potentiel transfert de Marco Verratti. En parallèle, les Saoudiens auraient des vues sur Keylor Navas, finalement emballé par la Saudi Pro League.

Après avoir été le transfert le plus cher du PSG et de l’histoire du football, Neymar a écrit une nouvelle page dans l’historique des comptes du club parisien avec sa vente. En effet, transféré à Al-Hilal pour 80M€ sans bonus, le Brésilien a permis au champion de France de bien renflouer ses caisses en cette fin de mercato. Il semblerait d’ailleurs que Marco Verratti ne soit pas l’unique joueur du Paris Saint-Germain à éventuellement être amené à le rejoindre à Riyad.

En attendant le dénouement du feuilleton Verratti, Al-Hilal intéressé par Navas ?

Le10sport.com vous a en effet confié cette semaine que le président Nasser Al-Khelaïfi considérait déjà comme acquis le transfert de Marco Verratti en Arabie saoudite. Néanmoins, selon L’Equipe , le transfert de Verratti à Al-Hilal est encore loin d’être bouclé, la faute aux attentes du PSG pour son indemnité, à savoir au minimum 60M€ alors que le club saoudien aurait vu son ultime proposition de 45M€ être refusée. En parallèle, Al-Hilal en pincerait pour Keylor Navas.

Navas chaud pour l’Arabie saoudite ?

Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2024 avec un salaire annuel de 9M€, Keylor Navas ne serait plus en odeur de sainteté au PSG et il ne le saurait que trop bien. Cependant, ses revenus annuels sont très elevés pour permettre au club parisien d’espérer une vente en Europe avec en plus une prise en charge intégrale du salaire, le PSG ne souhaitant pas réitérer l’expérience du prêt à Nottingham Forest. Ayant repoussé une offre saoudienne cet hiver, Navas pourrait revoir sa position à présent.