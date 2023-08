C'est bouclé, le PSG officialise un nouveau transfert !

Jean de Teyssière

Son départ était dans l'air depuis plusieurs semaines et c'est désormais officiel : Leandro Paredes quitte le PSG et s'engage avec l'AS Rome. Le club de la capitale a annoncé son départ sur ses réseaux sociaux ce mercredi. L'Argentin, arrivé en 2019, faisait partie du loft depuis le début de la saison et ne faisait pas partie des plans parisiens.

L'excitation des supporters romains lors de l'arrivée de Leandro Paredes à l'aéroport mardi devrait reprendre de plus belle. Le club du PSG a annoncé le départ de son milieu argentin ce mercredi pour l'AS Rome. Le champion du monde 2022 arrive à Rome dans le cadre d'un transfert définitif et le prix d'achat serait d'environ 2M€ + 2M€ de bonus.

Paredes quitte le PSG pour Rome !

Le loft du PSG se vide peu à peu. Leandro Paredes faisait partie des joueurs présents dans le loft depuis le début de la présaison et le quitte enfin puisqu'il part pour l'AS Rome. Dans son communiqué, le PSG annonce qu'après « une saison passée à la Juventus Turin dans le cadre d’un prêt, Leandro Paredes est transféré définitivement à l’AS Rome. »

Le souhait du PSG à Paredes