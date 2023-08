C’est terminé, le PSG boucle deux transferts

Jean de Teyssière

Ces deux transferts étaient dans l'air depuis plusieurs jours maintenant et c'est désormais quasiment officiel : Leandro Paredes et Renato Sanches vont quitter le PSG et rejoindre l'AS Rome. Les deux joueurs ont passé leur visite médicale ce mardi et leur officialisation devrait être imminente. Le PSG récupérera 4M€ avec Paredes tandis que le Portugais sera prêté cette saison.

La fin du calvaire approche pour Leandro Paredes. Malgré son titre de champion du monde avec l'Argentine décroché en décembre dernier, le milieu de terrain n'a pas été conservé par la Juventus Turin, dans lequel il était prêté la saison dernière. En revenant au PSG, l'Argentin a été placé dans le loft. Renato Sanches, lui ne faisait pas non plus partie des plans du PSG et les deux joueurs vont rejoindre le même club.

Le PSG récupère 4M€ avec Paredes

D'après les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, tout est bouclé entre Leandro Paredes et l'AS Rome. L'Argentin va quitter le PSG pour rejoindre l'équipe de José Mourinho contre 4M€. Paredes passerait ce mardi sa visite médicale et s'engagera dans la foulée avec le club romain.

L'AS Rome se fait prêter Renato Sanches

Même destination pour Renato Sanches, mais formule différente. Selon Fabrizio Romano, le Portugais va rejoindre l'AS Rome en prêt, dans lequel est inclus une option d'achat obligatoire de 15M€ si le Golden Boy 2016 dispute 60% des rencontres avec Rome.