Le patron du PSG est passé à l'action pour ce phénomène

En plus de recruter de nombreux joueurs, le PSG pense aussi à assurer son avenir. Le club de la capitale aurait entamé des négociations afin de prolonger son crack Warren Zaïre-Emery. Le Français pourrait être l'un des cadres parisiens à l'avenir. Il était notamment titulaire lors de la première journée de Ligue 1, face au FC Lorient.

Le PSG réalise un mercato de folie. Le club de la capitale s'est renforcé sur toutes les lignes. Au poste de gardien de but, c'est Arnau Tenas qui a rejoint Paris. Pour ce qui est de la défense, Lucas Hernandez et Milan Skriniar ont renforcé les rangs du champion de France. Au milieu, les dirigeants parisiens ont misé sur Cher Ndour, mais aussi sur Manuel Ugarte. Enfin en attaque, Marco Asensio, Kang-in Lee, Gonçalo Ramos, et Ousmane Dembélé ont été recrutés par le PSG.

Le PSG n'a pas fini son mercato

En plus de ces nombreuses arrivées, le PSG peut également compter sur le retour de Kylian Mbappé avec le groupe principal. Mais cela ne suffit pas à Paris. Le club de la capitale cherche encore à faire signer plusieurs joueurs. On parle notamment de Randal Kolo Muani en attaque, mais aussi d'Ibrahim Sangaré pour le milieu de terrain, d'après les informations de RMC Sport . Un deuxième profil pourrait être recruté pour l'entrejeu, afin de compenser un probable départ de Neymar.

Le PSG veut prolonger Zaïre-Emery