PSG : Après Cristiano Ronaldo, l'Arabie saoudite déroule le tapis rouge pour Neymar

Alexis Brunet

Selon toutes vraisemblances, Neymar devrait s'engager avec Al-Hilal. Le Brésilien aurait donc décidé de céder aux sirènes de l'Arabie saoudite. Il devrait toucher un salaire mirobolant là-bas, on parle de 300 ou 400M€ pour deux saisons. Mais l'attaquant a aussi négocié de nombreux avantages XXL.

Plus tôt dans le mercato, Lionel Messi a pris la décision de quitter le PSG. L'Argentin a rejoint l'Inter Miami, après deux saisons contrastées en France. Dans les prochains jours, il se peut qu'une autre star offensive parisienne fasse aussi ses bagages : Neymar.

Neymar devrait rejoindre Al-Hilal

En plus de Lionel Messi, le PSG devrait aussi perdre Neymar cet été. Le Brésilien serait d'accord pour rejoindre le club d'Al-Hilal en Arabie saoudite. Il devrait toucher entre 300 et 400M€ pour deux saisons.

Neymar a négocié de nombreux avantages