Le PSG s'apprête à officialiser deux transferts !

Jean de Teyssière

Le mercato continue de s'enflammer au PSG et deux départs devraient rapidement être officialisés ce mardi. Leandro Paredes et Renato Sanches sont depuis quelque temps sur les tablettes de l'AS Rome de José Mourinho et la fin du feuilleton devrait intervenir rapidement. Pour l'Argentin, il s'agira d'un transfert, pour le Portugais, d'un prêt avec option d'achat.

Le PSG continue sa large revue d'effectif et s'apprête à voir deux de ses joueurs quitter le club prochainement. L'un faisait partie du loft, et l'autre s'était vu signifier par Luis Enrique et Luis Campos que le club ne comptait pas sur lui.

Paredes à Rome pour deux...ou trois ans ?

D'après la Gazzetta dello Sport , Leandro Paredes devrait s'engager à l'AS Rome. Le champion du monde argentin atterrira à Rome vers 12h ce mardi, et passera sa visite médicale dans la foulée. Le futur ex-joueur du PSG signera un contrat de deux ans, qui pourrait se transformer en trois ans si jamais il joue un nombre de matchs prédéfini. Le PSG a réussi à inclure une clause de 30% sur la future revente de l'Argentin.

Mercato : Le PSG reçoit une bonne nouvelle pour ce buteur https://t.co/E0IBVEtCRB pic.twitter.com/YbvWS4OKrA — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Renato Sanches part à Rome en prêt