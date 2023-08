Un buteur du PSG réclame le RC Lens, il a sa réponse

Thibault Morlain

Après seulement un an au PSG, Hugo Ekitike ne sera pas retenu lors de ce mercato estival. Courtisé, le buteur du club de la capitale afficherait toutefois une préférence en cas de départ : rejoindre le RC Lens. Ça tombe bien, les Sang et Or se cherche un numéro 9 suite au départ de Loïs Openda. Quid alors d'une arrivée d'Ekitike ?

N'ayant pas convaincu pour sa première année au PSG, Hugo Ekitike pourrait déjà s'en aller. L'ancien de Reims fait d'ailleurs l'objet de nombreuses rumeurs et plusieurs convoitises. Le nom d'Ekitike a notamment été associé au RC Lens, à la recherche du successeur d'Openda. Et rejoindre les Sang et Or serait d'ailleurs la priorité du Parisien.

Ekitike à Lens, un dossier compliqué

Ce vendredi, La Voix du Nord fait le point sur le dossier Hugo Ekitike au RC Lens. Il est alors expliqué la piste menant à l'attaquant du PSG serait bien d'actualité, mais toutefois complexe. En effet, le club de la capitale voudrait vendre Ekitike à un prix élevé. La solution pourrait être un prêt avec option d'achat pour Lens.

Le RC Lens cherche son numéro 9

Le RC Lens a toutefois différents noms cochés en plus d'Ekitike. Elye Wahi est ainsi une piste, mais aucune offre n'a été formulée à Montpellier. De même, bien que Levi Garcia vient de prolonger à l'AEK Athènes, ce dossier n'aurait pas totalement été abandonné par les Sang et Or. A suivre...