Mercato : Le dossier prioritaire du RC Lens vire à l'échec, l'explication est dévoilée

Thibault Morlain

Ayant perdu Loïs Openda, le RC Lens veut recruter un buteur d'ici la fin du marché des transferts. Reste encore à trouver la perle rare. Alors que Chuba Akpom semblait être l'option numéro 1 des derniers jours, il s'est finalement engagé avec l'Ajax Amsterdam. Et l'Anglais s'est justifié.

Loïs Openda parti à Leipzig, le RC Lens n'a pour le moment recruté que Morgan Guilavogui en attaque. Un peu léger pour les Sang et Or qui disputeront la Ligue des Champions cette saison. Franck Haise attend donc un buteur d'ici le 1er septembre. Et malheureusement pour Lens, ça ne sera pas Chuba Akpom, qui vient de quitter Middlesbrough pour l'Ajax Amsterdam.

Le RC Lens fonce sur ce transfert à 35M€ https://t.co/8DdmDdpYoQ pic.twitter.com/Pwpnp1SWog — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

« Il ne m'a pas fallu longtemps pour me décider »

A 27 ans, Chuba Akpom plaisait au RC Lens. L'Anglais en a finalement décidé autrement, préférant s'envoler pour les Pays-Bas et l'Ajax Amsterdam. Suite à sa signature, il s'est d'ailleurs expliqué sur son choix, expliquant aux médias de l'Ajax : « Je suis content de signer. L’Ajax est un club de haut niveau avec beaucoup d’histoire. Il ne m’a pas fallu longtemps pour me décider ».

« Il y avait d'autres clubs, mais... »