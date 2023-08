Il dévoile les coulisses de ce deal historique du RC Lens

Thibault Morlain

Alors que Seko Fofana a donc décidé de quitter le RC Lens pour l’Arabie Saoudite cet été, au moment d’officialiser ce départ, les Sang et Or ont fait une étonnante annonce. En effet, il avait été révélé que l’Ivoirien était devenu actionnaire du club. Un deal étonnant pour le RC Lens à propos duquel Fofana s’est confié.

Arrivé en 2020 de l’Udinese, Seko Fofana aura marqué l’histoire du RC Lens. Mais voilà que cela est maintenant terminé. En effet, l’Ivoirien s’est envolé pour l’Arabie Saoudite et Al-Nassr. Pour autant, le lien n’est pas rompu entre Fofana et les Sang et Or. Comme révélé au moment de son départ, le coéquipier de Cristiano Ronaldo est aujourd’hui actionnaire du RC Lens.

« Le premier joueur partant d'un club à en devenir un actionnaire »

« Preuve de son attachement profond pour le Racing, il va très prochainement devenir le premier joueur partant d'un club à en devenir un actionnaire. Aux antipodes d'effets d'annonces, cet engagement concret est un acte fort qui ancre notre relation dans le temps et souligne la confiance de Seko dans le futur du club », annonçait ainsi Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens.

« C'était une manière pour moi de garder ce lien unique »