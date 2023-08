Messi, Marquinhos, Thierry Henry… Toutes les infos mercato du 18 août

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Messi se lâche sur son départ du PSG

Présenté en conférence de presse par l'Inter Miami, Lionel Messi en a profité pour régler ses comptes avec le PSG et adresser un tacle au club francilien, où il vient de passer deux ans : « Nous avions vécu l'expérience de Barcelone à Paris, ça avait été compliqué, mais c'était totalement différent. Comme je l'ai dit à l'époque, mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais. C'était du jour au lendemain. J'ai dû m'habituer rapidement à un nouvel endroit après tant d'années passées à Barcelone. C'était difficile, mais heureusement, c'est très différent de ce qui m'arrive aujourd'hui à Miami », a lâché l'attaquant argentin.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Marquinhos lui aussi pisté en Arabie Saoudite ?

Après l'officialisation du transfert de Neymar à Al-Hilal et les possibles départs de Marco Verratti et Keylor Navas, une autre star du PSG serait courtisée en Arabie Saoudite. Selon les révélations de Sports Zon e, le club d'Al-Ittihad aurait des vues sur Marquinhos, mais le frère du capitaine du PSG a rapidement démenti ces rumeurs sur son compte Instagram : « Pas vrai ! On reste ici à 100 % ».



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Ekitike a une belle cote sur le marché !

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu'il n'entre plus du tout dans les plans d'avenir du PSG, Hugo Ekitike dispose donc d'un bon de sortie. Le Corriere dello Sport indique qu'un transfert à hauteur de 30M€ ou un prêt avec option d'achat pourraient suffire au PSG pour lâcher son attaquant. Le quotidien italien précise que l’AS Rome, le Milan AC ainsi que le RC Lens se disputent la signature d'Ekitike en cette fin de mercato.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Thierry Henry revient en France ?

En début d'été, avant la signature de Luis Enrique au PSG, il était question d'une arrivée de Julian Nagelsmann avec Thierry Henry dans le rôle d'adjoint. Ce tandem ne verra finalement jamais le jour, mais l'ancien buteur d'Arsenal serait néanmoins tout proche de revenir en France ! Le Parisien annonce en effet qu'Henry devrait, sauf énorme rebondissement de dernière minute, venir succéder à Sylvain Ripoll sur le banc de l'équipe de France espoirs.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Isaak Touré très courtisé en Ligue 1