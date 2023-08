Le PSG programme un transfert à 30M€

Alexis Brunet

Après avoir vendu Neymar pour 90M€, le PSG pourrait encore céder un autre de ses attaquants. Le club de la capitale serait ouvert à un départ pour Hugo Ekitike. Paris pourrait accepter une offre d'environ 30M€ pour le Français, et même un prêt, alors que ce n'était pas le cas auparavant.

Le PSG a peut-être réalisé l'un des plus gros transferts de l'été, et ce n'est pas au rayon des arrivées. Le club de la capitale a vendu Neymar à Al-Hilal pour plus de 90M€. Une somme conséquente, surtout pour une équipe comme Paris, qui a souvent du mal à vendre ses joueurs.

Le PSG pourrait demander 30M€ pour Ekitike

Après Neymar, c'est Hugo Ekitike qui pourrait lui aussi faire ses valises. D'après le Corriere dello Sport , l'AS Rome serait intéressée par l'attaquant. Le quotidien italien affirme que le PSG pourrait accepter un peu moins de 30M€ pour le Français, alors que celui-ci a été acheté 36M€ cet été (Il était prêté par Reims l'année dernière, et l'option d'achat a été levée cet été).

Un prêt serait possible pour Ekitike