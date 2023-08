Transferts : Un départ surprise se prépare à l’OM

Hugo Chirossel

Alors qu’il reste deux semaines avant la fermeture du marché des transferts, il risque d’y avoir encore du mouvement à l’OM. Si Matteo Guendouzi est régulièrement annoncé sur le départ, d’autres joueurs pourraient eux aussi s’en aller dans les prochains jours. C’est notamment le cas d’Isaak Touré, qui serait dans le viseur de deux clubs de Ligue 1.

Après son élimination face au Panathinaïkos mardi soir en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, l’OM va enchaîner une quatrième rencontre en neuf jours ce vendredi soir sur la pelouse de Metz. Vainqueur du Stade de Reims le week-end dernier pour la reprise de la Ligue 1 (2-1), les Olympiens auront à cœur d’oublier leur déception européenne en allant chercher un deuxième succès consécutif en championnat face à un promu, battu largement par le Stade Rennais dimanche dernier (5-1).

Après le fiasco, le vestiaire de l’OM dresse un constat https://t.co/nYaGcPhHpR pic.twitter.com/KX3t9RXrgI — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Quel avenir pour Touré à l’OM ?

Si les rencontres s’enchaînent déjà en ce début de saison, Marcelino a indiqué jeudi en conférence de presse qu’il n’avait pas vraiment l’intention de faire tourner face à Metz. Peu de chances donc de voir Isaak Touré disputer quelques minutes, lui qui n’a toujours pas joué en match officiel cette saison. Revenu d’un prêt de six mois convaincant à l’AJ Auxerre en deuxième partie de saison dernière, le défenseur central âgé de 20 ans était pressenti pour intégrer la rotation de Marcelino, mais il pourrait finalement de nouveau être prêté, voir vendu.

Lorient et Metz sont intéressés