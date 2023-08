Retour important à l’OM, il calme tout le monde

Axel Cornic

Gravement blessé au genou juste avant la Coupe du monde 2022, Amine Harit revient peu à peu sur le devant de la scène avec l’Olympique de Marseille. Il a en effet participé à toutes les rencontres officielles depuis le début de la saison et face au Panathinaïkós il a même tenu une heure de jeu, rentrant à la place d’Azzedine Ounahi. Mais il ne faut pas aller trop vite !

C’était l’une des belles surprises de la première saison de l’OM version Igor Tudor. Utilisé derrière les attaquants, Amine Harit a montré d’excellentes choses, mais a finalement reçu un coup d’arrêt terrible. Juste avant la Coupe du monde au Qatar l’international marocain a en effet été victime d’une rupture des ligaments croisés et n’a fait son retour que récemment.

« Amine Harit va nous apporter beaucoup »

Ce retour semble avoir reboosté tout le monde au sein de l’OM, comme l’a récemment confié Samuel Gigot. « Je suis très heureux pour lui, c’est très difficile, une blessure comme ça où tu es souvent isolé du groupe. C'est bien de le voir sur les terrains » a confié le défenseur central marseillais, au sujet de son coéquipier Amine Harit. « Depuis le premier jour de la préparation, il y a une réelle progression. Il va nous apporter beaucoup ».

« Ça va être progressif, je ne veux pas qu’on court le risque de trop l’utiliser »