OM : Il a vécu un calvaire, le vestiaire se lâche

Hugo Chirossel

Gravement blessé au genou en novembre dernier lors d’une rencontre face à l’AS Monaco, juste avant le début de la Coupe du monde 2022, Amine Harit a fait son retour. Après huit mois d’absence, l’international marocain a effectué toute la préparation estivale avec le groupe de l’OM. Un retour salué par Samuel Gigot et Marcelino en conférence de presse.

Lors de la dernière rencontre avant le début de la Coupe du monde 2022 en novembre dernier, l’OM avait arraché une victoire in extremis sur la pelouse de l’AS Monaco (2-3). Un succès important face à un adversaire direct, mais cette soirée avait été entachée par la grave blessure d’Amine Harit. Touché au genou gauche, le milieu offensif de 26 ans avait manqué le reste de la saison et avait été privé de Mondial avec le Maroc.

« Il va nous apporter beaucoup »

Huit mois plus tard, Amine Harit est de retour et a effectué toute la préparation estivale avec le reste du groupe. Il a d’ailleurs été accueilli chaudement par les supporters mercredi dernier, lors du match amical face au Bayer Leverkusen. « Je suis très heureux pour lui, c’est très difficile, une blessure comme ça où tu es souvent isolé du groupe. C'est bien de le voir sur les terrains. Depuis le premier jour de la préparation, il y a une réelle progression. Il va nous apporter beaucoup », a déclaré Samuel Gigot au sujet de son coéquipier ce mardi en conférence de presse, avant d’affronter le Panathinaïkos mercredi dans le cadre du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

« C’est un joueur important »