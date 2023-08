PSG : Une pépite affole le mercato, transfert imminent ?

Thomas Bourseau

Le PSG s’est dernièrement renseigné sur le dossier Elye Wahi d’après Foot Mercato et pour une raison précise : le recrutement d’un nouvel élément offensif avant la clôture du mercato. Néanmoins, deux clubs tiendraient la corde pour le transfert de Wahi avec un accord imminent contractuel.

Cet été, le PSG a considérablement renforcé son secteur offensif. Alors que Lionel Messi et Neymar sont allés voir ailleurs, le Paris Saint-Germain a accueilli Marco Asensio, Kang-In Lee et plus récemment Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, mais le club de la capitale aurait à coeur de mettre la main sur une nouvelle arme offensive.

Accord imminent entre Montpellier, Lens et West Ham ?

Foot Mercato a dernièrement révélé que le comité de direction du PSG se serait renseigné auprès des parties concernées au sujet d’une éventuelle opération pour Elye Wahi. Néanmoins, le dossier Wahi ne devrait certainement pas tourner en faveur du PSG. Selon RMC Sport, Lens aurait particulièrement bien avancé ses pions dans cette opération. Un terrain d’entente serait quasiment trouvé entre le RC Lens et Montpellier pour un transfert compris entre 35 et 40M€. Même son de cloche pour West Ham qui a récemment fait irruption dans la course à la signature de Wahi.

Pas d’offre de Francfort, Wahi n’a pas encore tranché