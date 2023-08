Le PSG vend la mèche pour ses prochaines recrues !

Amadou Diawara

Lors de ce mercato estival, le PSG a renforcé son attaque avec les arrivées de Gonçalo Ramos et d'Ousmane Dembélé. Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique - le coach parisien - a confié qu'il voulait voir d'autres atouts offensifs rejoindre son équipe avant la fin du marché.

Depuis l'ouverture de cette fenêtre de mercato, Luis Enrique a frappé très fort. En effet, le conseiller football du PSG a renforcé toutes les lignes de l'effectif de l'Espagnol. Dans les buts, le club de la capitale s'est offert les services d'Arnau Tenas. En défense, Lucas Hernandez et Milan Skriniar sont venus renforcer le PSG. Au milieu de terrain, Cher Ndour et Manuel Ugarte ont signé à Paris cet été. Plus offensifs, Marco Asensio et Kang-In Lee sont capables d'évoluer dans l'entre jeu ou aux avants-postes. Enfin, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos sont arrivés pour garnir l'attaque du PSG.

Enrique veut encore du sang frais en attaque

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique a été interrogé sur sa ligne d'attaque. Et à en croire le coach du PSG, Luis Campos - le conseiller football parisien - doit poursuivre ses efforts pour étoffer ce secteur de jeu.

«On a encore besoin de renforcer la ligne d'attaque»