PSG : Viré, il se lâche sur le transfert de Messi

Hugo Chirossel

Après deux saisons mitigées au PSG, Lionel Messi retrouve le sourire en MLS, où il évolue désormais sous les couleurs de l’Inter Miami. Juste avant l’arrivée de l’Argentin, Phil Neville quant à lui a été démis de ses fonctions, remplacé par Tata Martino. Face aux très mauvais résultats de son équipe, l’ancien joueur de Manchester United savait qu’il aurait très peu de chances d’entraîner le septuple Ballon d’Or.

Lionel Messi revit de l’autre côté de l’océan Atlantique. En fin de contrat avec le PSG, l’Argentin a décidé de quitter l’Europe et de poursuivre sa carrière en MLS, où il s’est engagé avec l’Inter Miami. Comme il l’a rappelé en conférence de presse, son expérience parisienne a été compliquée et il est désormais heureux d’évoluer sous les couleurs de son nouveau club, où il a retrouvé ses anciens coéquipiers au FC Barcelone, Sergio Busquets et Jordi Alba, ainsi qu’un de ses anciens entraîneurs Tata Martino.

«Il y a toujours eu certains managers qui l'ont dirigé»

La nomination du technicien argentin de 60 ans est intervenue peu avant l’arrivée de Lionel Messi. Jusque-là, c’est Phil Neville qui occupait le poste, mais il a été démis de ses fonctions deux semaines avant. Ce qui n’était pas vraiment une surprise pour lui. « J'ai toujours eu le sentiment au fond de moi que je n'allais pas être ici quand il allait venir au club. Et je dis que je ne manquais pas de confiance en moi mais c'était différent, ce n'était pas signer Gonzalo Higuain ou Blaise Matuidi. Vous regardez autour du monde, la façon dont il a été dans d'autres clubs et il y a toujours eu certains managers qui l'ont dirigé. En fin de compte pour moi, oubliez Messi, les résultats n'étaient pas assez bons le mois dernier où j'étais en poste et je le savais. C'est la raison pour laquelle je suis parti », a déclaré Phil Neville dans le podcast Offside With Taylor Twellman .

«Ça n'aurait pas pu être le cas. Les résultats n'étaient pas assez bons»