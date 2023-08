Messi déballe tout sur son calvaire au PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone à contrecœur pour rejoindre le PSG. Deux années plus tard, la Pulga a migré vers Miami du côté de l'Inter. Alors qu'il vit des débuts idylliques en MLS, Leo Messi en a profité pour revenir sur son adaptation difficile à Paris.

Alors que son contrat s'est achevé le 30 juin 2021, Lionel Messi a fait tout son possible pour prolonger avec le FC Barcelone. Toutefois, la Pulga n'a jamais réussi à trouver un terrain d'entente avec Joan Laporta, le président blaugrana.

Le PSG reçoit une réponse pour ce transfert très attendu https://t.co/nduj2GRfQy pic.twitter.com/4aqHkV0yDm — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Messi revit à l'Inter Miami

Contraint de se trouver un nouveau club, Lionel Messi s'est envolé vers Paris pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Toutefois, le vétéran argentin de 36 ans n'est jamais parvenu à s'acclimater sous les couleurs rouge et bleu. Engagé avec le PSG jusqu'au 30 juin dernier, Leo Messi a une nouvelle fois été transféré pour 0€, cette fois du côté de l'Inter Miami. Et alors qu'il revit totalement en MLS, le capitaine et numéro 10 des Hérons est revenu sur son calvaire au PSG.

«Mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais»