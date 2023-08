PSG : Il annonce le départ de Mbappé en direct

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a réussi à apaiser les tensions avec sa direction dernièrement. Malgré tout, il serait déjà promis à un départ vers le Real Madrid. En effet, Kylian Mbappé devrait rejoindre le club merengue tôt ou tard, que ce soit dans un an ou à une date ultérieure.

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux années, plus une en option, avec le PSG. Toutefois, le numéro 7 parisien a annoncé à sa direction à la fin de la saison dernière qu'il n'allait pa activer la clause pour étendre son contrat jusqu'au 30 juin 2025 ; et ce, par le biais d'une lettre.

Mbappé va signer au Real Madrid

Alors que Kylian Mbappé a laissé entendre qu'il allait partir librement et gratuitement à l'été 2024, le PSG a pris des mesures drastiques. Refusant catégoriquement de voir sa plus grande star partir pour 0€, le club de la capitale a décidé de le placer sur le marché, avant de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique. Mais après des discussions positives avec la direction du PSG, Kylian Mbappé a finalement été invité à sortir du loft. Sachant que le Qatar ferait tout son possible pour prolonger son numéro 7, ce dernier serait déjà destiné à signer au Real Madrid à terme.

«Il ira à Madrid, c'est une question de temps»