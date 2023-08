PSG : Une star sur le départ ? Un nouvel indice tombe pour son transfert

Benjamin Labrousse

Après le départ de Neymar vers l’Arabie saoudite il y a seulement quelques jours, le PSG pourrait rapidement vendre une autre star de son effectif. Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé, Marco Verratti est tout proche de s’engager à son tour du côté d’Al-Hilal. D’ailleurs, le milieu de terrain italien ne figure pas dans le groupe parisien pour le déplacement à Toulouse samedi soir (21h).

Cet été, le PSG semble réellement décidé à entamer un nouveau cycle. Le club parisien a effectué ses premiers pas en Ligue 1 sous la houlette de son nouvel entraîneur Luis Enrique. Malgré un match nul concédé face à Lorient au Parc des Princes samedi dernier (0-0), Paris a affiché un visage concerné, le tout sans son trio de stars offensives de ces deux dernières années : Lionel Messi, Neymar, et Kylian Mbappé. Si l’Argentin a rapidement quitté le PSG à l’issue de son contrat en juin dernier, le club parisien a récemment réalisé la plus grosse vente de son histoire avec le départ de Neymar vers Al-Hilal pour 90M€.

Le PSG vise un attaquant, une offre de 50M€ va partir https://t.co/eW1AxZthb6 pic.twitter.com/KfMgC25L3E — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Keylor Navas et Marco Verratti devraient quitter le PSG prochainement

Et alors que Kylian Mbappé a quant à lui été réintégré au sein de l’équipe première, le PSG ne semble pas près d’arrêter son processus de dégraissage de l’effectif. Ainsi, plusieurs cadres de l’histoire récente du club parisien pourraient imiter Neymar et quitter Paris dans les prochaines semaines. C’est le cas premièrement de Keylor Navas, qui selon nos informations, attise les convoitises de l’Arabie Saoudite mais également du Fenerbahçe. Joueur le plus capé de l’effectif actuel du PSG, Marco Verratti lui aussi semble sur le départ.

Verratti absent du groupe du PSG face à Toulouse

Au sujet de l’Italien, le10sport.com vous révélait en exclusivité ce lundi que Marco Verratti était très proche d’un départ du PSG. Si le milieu de terrain pourrait rejoindre Neymar en Arabie Saoudite, Marco Verratti n’est même pas présent dans le groupe parisien qui se rendra à Toulouse dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Son départ semble acté…