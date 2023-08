Un crack est proposé au PSG, le Real Madrid s'en mêle

Amadou Diawara

Soumis à une lourde concurrence au FC Barcelone, Ansu Fati aurait la possibilité de changer de club lors de ce mercato estival. Alors qu'il souhaite toujours renforcer son attaque, le PSG se serait vu proposer les services du crack de 20 ans. En parallèle, Carlo Ancelotti - l'entraineur du Real Madrid - a fait part de son admiration pour Ansu Fati.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Ansu Fati pourrait ne plus faire long feu au FC Barcelone. Alors que la concurrence est rude au Barça, l'attaquant de 20 ans a vu sa direction lui ouvrir la porte de la sortie, notamment sous la forme d'un prêt. Ce qui pourrait profiter au PSG.

Ansu Fati a été proposé au PSG

Comme annoncé par Luis Enrique ce vendredi après-midi en conférence de presse, il veut voir Luis Campos lui offrir de nouveaux attaquants : « La complémentarité de la ligne d'attaque ? On a encore besoin de la renforcer parce que c'est la ligne où on a eu le moins de recrues, mais on a encore du travail sur la complémentarité » . Et cela tombe plutôt bien, puisqu'Ansu Fati aurait été proposé au PSG. Mais à en croire Sports Zone , Luis Enrique aurait fermé la porte à son transfert, privilégiant la piste menant à Bradley Barcola (OL). Un scénario idéal pour le Real Madrid.

Ancelotti est fan d'Ansu Fati