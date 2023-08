Le PSG touché par un drame, il sort du silence

Hugo Chirossel

Hospitalisé depuis près de trois mois après avoir été victime d’un grave accident en mai dernier, Sergio Rico est sorti de l’hôpital de Séville ce vendredi. S’il lui faudra bien entendu encore du temps avant de pouvoir faire son retour sur les terrains, le gardien de 29 ans a livré ses premières impressions auprès des médias espagnols.

Ce vendredi 18 août est un grand jour pour Sergio Rico. Il y a environ trois mois, après que le PSG ait assuré son 11e titre de champion de France sur la pelouse de Strasbourg en mai dernier, le gardien âgé de 29 ans a été victime d’un grave accident de cheval. Après 82 jours d’hospitalisation, dont 22 passés dans le coma, Sergio Rico est sorti de l’hôpital Virgen del Rocio de Séville ce vendredi.

« Il nous faut encore quelques mois de tranquillité, de calme »

Interrogé par la presse espagnole à sa sortie de l’hôpital, Sergio Rico a livré ses premières impressions : « Je me sens plutôt bien, même si l’anévrisme n’est pas complètement maîtrisé, il nous faut encore quelques mois de tranquillité, de calme, pour continuer à récupérer à la maison, Dieu merci, après tant de temps. On dit que le cerveau est intelligent et qu’il efface tous ces types d’événements. C’était un rêve. Je me suis réveillé à l’hôpital et, grâce à Dieu, j’en suis sorti aujourd’hui », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Relevo .

« Je voulais surtout vous remercier pour le respect que vous avez témoigné à ma famille »