Mbappé veut rester, le PSG va lui faire un cadeau ?

Cette saison, le vestiaire du PSG pourrait être chamboulé par une révolution. Marquinhos verrait son statut de capitaine faire l'objet de quelques interrogations au sein de la direction parisienne. Cette dernière penserait notamment à offrir le brassard à Kylian Mbappé. Néanmoins, la situation actuelle de la star de 24 ans ferait douter en interne.

Après une saison 2022-2023 délicate et marquée par un nouveau fiasco en Ligue des champions, le PSG a opéré quelques petits changements en interne. Les dirigeants parisiens souhaitent placer le club au-dessus de tout et ont donc renoncé à quelques stars, dont Neymar. Mais une autre révolution pourrait toucher le vestiaire du PSG.

Marquinhos ne fait plus l'unanimité au PSG

En effet, le rôle du capitaine fait débat ces derniers temps. Marquinhos ne fait plus vraiment l’unanimité lorsqu’il s’agit de porter le brassard. D’ailleurs, le club de la capitale a entamé la nouvelle saison avec Danilo Pereira comme capitaine, le défenseur central brésilien étant sur le banc. Le PSG songe à lui retirer le brassard définitivement. Et la direction parisienne pourrait en faire cadeau à un certain Kylian Mbappé, qui souhaite rester cet été.

Mbappé nouveau capitaine ?