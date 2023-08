Le PSG prend une décision avec son nouveau crack

Alexis Brunet

Au cours de la préparation estivale du PSG, Warren Zaïre-Emery a réalisé de belles performances. Luis Enrique apprécie beaucoup le profil du jeune Français et il n'a d'ailleurs pas hésité à le titulariser face au FC Lorient, alors que des profils plus expérimentés étaient disponibles. L'Espagnol adore le volume de jeu du crack parisien, et sa capacité à répéter des courses, ce que désire l'ancien coach du FC Barcelone pour son milieu de terrain.

Alors qu'il reste encore environ deux semaines de mercato, le PSG pourrait encore réaliser quelques transferts. Le club de la capitale serait très intéressé par le profil de Randal Kolo Muani. Le Français viendrait renforcer le secteur offensif parisien, et apporter un peu de concurrence à Gonçalo Ramos, à la pointe de l'attaque.

Le PSG cherche un joueur au milieu

En plus d'un élément offensif, le PSG pourrait faire coup double en recrutant un milieu de terrain, plus créatif. Cela pour pallier le départ de Neymar, et celui possible de Marco Verratti. Le nom de Bernardo Silva a notamment été évoqué, mais le dossier semble très compliqué. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Manchester City ne compte pas lâcher son joueur, malgré les offres parisiennes. Il serait d'ailleurs proche de prolonger.

PSG : Mbappé a reçu un appel inattendu pour son transfert https://t.co/xqGeIOEGtm pic.twitter.com/W28GDhyagm — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Zaïre-Emery plaît à Luis Enrique