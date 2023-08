PSG : Luis Enrique recale une star !

Axel Cornic

Le mercato estival du Paris Saint-Germain n’est pas terminé et Luis Enrique semble attendre encore quelques renforts d’ici le 1er septembre prochain. Ce ne sera toutefois pas Ansu Fati, que le FC Barcelone souhaiterait pousser vers la sortie, mais que le nouvel entraineur du PSG ne souhaiterait pas vraiment recruter.

Il reste mois d’une quinzaine de jours avant la fin du mercato et le PSG n’est pas rassasié. Après des nombreuses recrues pour relancer l’équipe suite à une saison compliquée, le club parisien semble planifier encore quelques gros coups et c’est notamment le cas en attaque.

Le PSG reçoit un ultimatum à 35M€ sur le mercato https://t.co/ApssyVUXcD pic.twitter.com/3RoG3Hpd1c — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

Luis Enrique préfère Barcola à Ansu Fati

D’après les informations de Sports Zone , un joueur aurait récemment été proposé au PSG en la personne d’Ansu Fati, actuellement sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2027. Cette piste ne serait toutefois pas du gout de Luis Enrique, qui l’aurait écartée pour miser à fond sur Bradley Barcola de l’OL.

« Je pense que ça devrait s'arrêter à la première journée de Championnat »