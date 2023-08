Le PSG met le feu au mercato, il jubile

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG s'est considérablement renforcé, notamment dans le secteur défensif. Le club de la capitale s'est attaché les services de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez. Les deux joueurs devraient donc entrer dans une certaine concurrence avec Marquinhos cette saison. Mais le Brésilien n'est pas du tout gêné par cela, bien au contraire.

Le PSG n’a pas perdu de temps sur le mercato. Le club de la capitale a enregistré un total de dix arrivées, même si Xavi Simons a été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Et la formation parisienne n’aurait pas l’intention de s’arrêter là. D’autres joueurs sont attendus, notamment dans le secteur offensif.

Le PSG devrait se contenter de Skriniar et Hernandez en défense

En défense en revanche, le PSG n’explorerait plus vraiment de pistes. Un nouveau latéral gauche serait le bienvenu, notamment en cas de départ de Juan Bernat. Mais sinon, la direction parisienne devrait se contenter de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez pour épauler Marquinhos, Danilo Pereira et Presnel Kimpembe. D’ailleurs, le capitaine parisien apprécierait plutôt bien le mercato du PSG.

Marquinhos dit oui à la concurrence