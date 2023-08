Benzema signe en Arabie Saoudite, la réaction du Real Madrid

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Karim Benzema a décidé de partir librement et gratuitement vers l'Arabie Saoudite ; plus précisément du côté d'Al Ittihad. Orphelin de son ancien capitaine et numéro 9, Carlo Ancelotti s'est livré sur son départ, et sur les autres transferts vers la Saudi League.

Arrivé en 2009 en provenance de l'OL, Karim Benzema a rendu de précieux services au Real Madrid pendant environ 14 saisons. Alors que son engagement se terminait le 30 juin, le buteur français de 35 ans a décidé de changer d'air et de tenter une toute nouvelle expérience.

Neymar : Le PSG en remet une couche sur son transfert https://t.co/vBc9Pfx2tB pic.twitter.com/abIctEyDoO — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Karim Benzema quitte le Real Madrid pour Al Ittihad

Incapable de trouver un accord contractuel avec Florentino Pérez, Karim Benzema a migré vers l'Arabie Saoudite. En effet, l'ancien capitaine et numéro 9 du Real Madrid s'est engagé librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad, où il évolue avec son compatriote français N'Golo Kanté.

«Elle a le droit de le faire, mais dans le respect des règles»