Une star du PSG en danger, Luis Enrique s'explique

Suite à l'arrivée de Luis Enrique, toutes les cartes ont été rabattues au PSG. Y compris pour Marquinhos et le rôle de capitaine. Alors qu'il ne semblait pas y avoir de doute concernant l'attribution du brassard au Brésilien, cela ne serait finalement pas si évident que cela. Et si Marquinhos perdait donc son statut ? Ce vendredi, la question a été posée à Luis Enrique.

Face à Lorient, Luis Enrique avait réservé certaines surprises pour la composition d'équipe du PSG. On avait notamment pu voir Marquinhos sur le banc des remplaçants et c'est Danilo Pereira qui avait récupéré le brassard de capitaine. Et si le Brésilien n'était plus indéboulonnable au PSG ? Aux dernières nouvelles, il y aurait certaines interrogations concernant le rôle de capitale de Marquinhos.

Un transfert du PSG débloqué par Mbappé ? https://t.co/trzNKMWvGs pic.twitter.com/qHrJwsDk4d — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

« Je ne choisis pas le capitaine »

Luis Enrique étant en conférence de presse ce vendredi, des explications ont été demandées à l'entraîneur du PSG sur le capitanat. Devant les journalites, il a alors confié : « C'est très simple, je ne choisis pas le capitaine, les joueurs choisissent. Ils se sont réunis cette semaine. Il y a quatre capitaines, c'est quelque chose qui est défini par les joueurs, pas par le coach, je veux que ce soit leur capitaine, mais pas mon capitaine ».

« Il y a eu un vote hier ou aujourd'hui »