Transfert historique au RC Lens, la mèche est vendue

Depuis plusieurs semaines, le RC Lens se cherchait un buteur, après le départ de Loïs Openda. Les Lensois sont proches de toucher au but, car Elye Wahi devrait s'engager officiellement sous peu. Le président du MHSC, Laurent Nicollin, a confirmé que l'attaquant allait quitter Montpellier pour rejoindre le nord de la France.

Après sa très bonne saison l'année dernière, le RC Lens a vécu un mercato mouvementé. Comme on pouvait s'y attendre, de nombreux clubs se sont présentés afin de recruter les meilleurs joueurs de la formation française. C'est ainsi que Seko Fofana a rejoint Al-Nassr, ou bien que Loïs Openda s'est engagé avec le RB Leipzig. Le Belge a d'ailleurs été transféré pour un montant record, on parle de plus de 43M€.

Le RC Lens a subi quelques échecs

Si Seko Fofana a très vite été remplacé par Andy Diouf, le RC Lens a eu plus de mal pour trouver le successeur de Loïs Openda. Les Lensois ont dû faire face à plusieurs échecs. Franck Haise avait jeté son dévolu sur Levi Garcia, le buteur de l'AEK Athènes, mais finalement cela ne s'est pas fait, tout comme pour Chuba Akpom, qui a finalement rejoint l'Ajax Amsterdam.

Nicollin confirme pour Wahi