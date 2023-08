Un transfert annoncé au PSG, c’est la douche froide

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Marco Verratti a tout vu au Paris Saint-Germain, mais son aventure semble proche du terme. Ecarté du groupe depuis la reprise des entrainements, le milieu de terrain est clairement poussé vers la sortie et comme pour Neymar, la solution pourrait venir d’Arabie Saoudite. Mais le PSG n’est pas à l’abri d’un rebondissement de dernière minute...

Avec le départ de Neymar, c’est un chapitre long de six mois qui se referme en ce mercato estival. Mais le PSG semble décidé à en refermer un autre encore plus long avec Marco Verratti, qui est l’une des grandes figures du projet QSI et qui est au club depuis plus de dix ans.

Après le PSG, déjà une polémique pour Neymar https://t.co/DXsqZD9M4q pic.twitter.com/oiAPj5XYmk — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Verratti sur le départ au PSG

Très critiqué ces dernières saisons, l’international italien sous contrat jusqu’en 2026 est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines déjà. Il n’a d’ailleurs pas joué la moindre minute pour le moment sous les ordres de Luis Enrique et son nom est notamment évoqué du côté de l’Arabie Saoudite, où Al Hilal et Al Ahli lui feraient les yeux doux.

Al Ahli tente Çalhanoğlu