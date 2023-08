PSG : Mbappé de retour, une recrue valide

Arnaud De Kanel

Remplaçant au coup d'envoi, Kylian Mbappé n'a pas tardé à faire son entrée en jeu samedi soir face à Toulouse pour libérer le PSG. L'attaquant tricolore retrouvait les terrains après son long bras de fer entamé avec sa direction. Tout l'effectif parisien se réjouit bien évidemment du retour de son joyau à l'image de Lucas Hernandez.

Il est de retour ! Après avoir été placé dans le loft en raison raison de son avenir qui demeure toujours aussi incertain, Kylian Mbappé avait manqué la préparation et la première rencontre de championnat la semaine passée contre Lorient mais il était bien présent au Stadium pour affronter Toulouse. Auteur du seul but parisien, l'attaquant français a fait le plus grand bien au PSG lorsqu'il est rentré. Lucas Hernandez est ravi.

«Un joueur très important pour le PSG»

Le champion du monde 2018 est heureux de retrouver son ami. L'ancien joueur du Bayern ne tarit pas d'éloges à son sujet. « Mbappé, c'est un joueur extraordinaire, tout le monde le sait. J'ai la chance de pouvoir jouer avec lui en équipe de France, maintenant ici en club. En espérant qu'il va bien nous aider cette année sur le terrain parce que c'est un joueur très important pour le PSG », a confié Lucas Hernandez en zone mixte. Le Marseillais de naissance demande encore un peu de temps aux supporters avant d'avoir des résultats.

«Besoin d'un peu de temps»