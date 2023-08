Mercato : Le transfert de Guendouzi s’accélère

Alexis Brunet

L'avenir de Mattéo Guendouzi pourrait bien s'écrire loin de Marseille. Le milieu de terrain traverse une période compliquée, et il pourrait être vendu par l'OM, afin de débloquer quelques liquidités. Le joueur n'est plus intouchable au sein du club phocéen, et ses agents travaillent actuellement pour lui trouver une porte de sortie.

L'OM a subi un premier coup dur cette saison. Les partenaires de Valentin Rongier n'ont pas réussi à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Les Marseillais ont été éliminés par le Panathinaïkos, lors du troisième tour préliminaire de C1.

Guendouzi coupable face au Panathinaïkos

Face au Panathinaïkos, l'OM pensait avoir fait le plus dur, en inscrivant deux buts par l'intermédiaire de Pierre-Emerick Aubameyang. Marseille était alors qualifiée, mais dans le temps additionnel, Mattéo Guendouzi concédait un penalty. Il fut transformé, et les deux équipes ont dû se départager lors de la séance de tirs au but. Là encore le milieu de terrain n'a pas brillé, puisqu'il a raté le sien, précipitant l'élimination marseillaise.

Transferts : L’OM vend la mèche pour Guendouzi ? https://t.co/fkzEppoBZN pic.twitter.com/TmAAbM9KoW — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Guendouzi sur le départ

Il n'en fallait pas temps pour que les rumeurs de départ reviennent au sujet de Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain pourrait quitter l'OM cet été. D'après les informations du journaliste Nicolò Schira, le Français ne serait plus vu comme un intouchable au sein du club phocéen. Ses agents travailleraient même actuellement à lui trouver une porte de sortie.