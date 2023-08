OM : Un transfert à 7M€ prend forme

Arnaud De Kanel

Au sortir d'une semaine décevante, l'OM compte masquer ses deux déconvenues en recrutant un nouveau joueur. Présent au Vélodrome lors du match de préparation avec son équipe actuelle, le Bayer Leverkusen, Nadiem Amiri pourrait débarquer dans la cité phocéenne dans les jours à venir. Son transfert serait en très bonne voie.

Malgré plus de 50M€ dépensés, l'OM n'en a pas fini avec son mercato. Pablo Longoria veut sensiblement renforcer l'effectif de Marcelino et il aurait déjà trouvé son futur joueur. Après Geoffrey Kondogbia, Ismaïla Sarr, Renan Lodi, Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang et Ruben Blanco, c'est Nadiem Amiri qui devrait s'engager avec l'OM.

Accord trouvé entre l'OM et Amiri

Le relayeur allemand cherche à quitter le Bayer Leverkusen durant ce mercato. Après avoir discuté avec l'OM, Nadiem Amiri aurait trouvé un accord verbal avec le club phocéen selon les informations de Sky Sports . Désormais, le temps est aux négociations entre les deux clubs.

L'OM négocie un pris au rabais