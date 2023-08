Un crack de l'OM déchaine le mercato

Thibault Morlain

Depuis l'ouverture du marché des transferts, l'OM s'est montré très actif dans le sens des arrivées. Désormais, Pablo Longoria veut accélérer pour ce qui est des ventes et des départs. Cengiz Ünder a rejoint Fenerbahce, le départ de Ruslan Malinovskyi serait imminent et d'autres joueurs de Marcelino seraient courtisés. Cela vaudrait notamment pour Isaak Touré, tout juste revenu d'un prêt à Auxerre.

Prêté à l'AJ Auxerre en janvier dernier, Isaak Touré a pu avoir du temps de jeu avant de revenir à l'OM cet été. Mais Marcelino fera-t-il jouer le prometteur défenseur central cette saison ? La concurrence est rude à ce poste où on retrouve déjà Leonardo Balerdi, Samuel Gigot et Chancel Mbemba. Et si Touré partait donc encore s'aguerrir loin de l'OM pour cette saison ? L'avenir du Marseillais fait d'ailleurs actuellement l'objet de plusieurs rumeurs. En Ligue 1, on serait très intéressé par lui.

Lorient pense à Isaak Touré

L'Equipe l'a révélé ce jeudi, le FC Lorient penserait à Isaak Touré. Chez les Merlus, le joueur de l'OM pourrait avoir une place plus importante que la Canebière et ça pourrait avoir une importance dans sa réflexion. A voir également ce qu'en dira l'OM. Le club phocéen semble compter sur Isaak Touré. Néanmoins, une offre intéressante pourrait faire réfléchir Pablo Longoria...

Metz aussi intéressé ?